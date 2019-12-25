https://news.day.az/politics/1188900.html Президент Ильхам Алиев учредил новый профессиональный праздник
Президент Ильхам Алиев учредил новый профессиональный праздник
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об учреждении профессионального праздника "День адвоката".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, ежегодно 28 декабря в Азербайджане будет отмечаться как "День адвоката".
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