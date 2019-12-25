Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об учреждении профессионального праздника "День адвоката".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, ежегодно 28 декабря в Азербайджане будет отмечаться как "День адвоката".