Ректор Московского государственного института международных отношений, академик Российской академии наук Анатолий Торкунов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Ко мне с радостью присоединяются и все мгимовцы, знающие Вас долгие годы.

Невозможно переоценить, уважаемый Ильхам Гейдарович, всех Ваших заслуг как лидера Азербайджанской Республики. Все, кто Вас знает, неизменно отмечают, что Вы дальновидный государственный деятель, мудрый руководитель, человек, искренне преданный своему делу и всей душой радеющий за благополучие граждан своей страны.

Позвольте еще раз поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, преданных соратников и верных друзей в Вашем благородном труде", - говорится поздравлении.