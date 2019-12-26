Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджилы Газахского района, в селе Гёйали и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Физулинского районов.