На основании информации, поступившей из более чем 92 процентов избирательных участков, предварительные выборы муниципальных выборов, состоявшихся 23 декабря, известны.

Об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что результаты муниципальных выборов будут обнародованы в соответствии с законодательством: "Согласно Избирательному кодексу, ЦИК в 20-дневный срок должна рассмотреть и утвердить окончательные результаты муниципальных выборов".

Он добавил, что результаты выборов должны быть представлены общественности не позднее, чем в 25-дневный срок.