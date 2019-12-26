https://news.day.az/politics/1189057.html Назначен помощник Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
Назначен помощник Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
Андрей Сипилин назначен помощником Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим подписано соответствующее распоряжение.
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