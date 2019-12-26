Попытка Армении диверсифицировать оружейные закупки потерпела полный крах. Ей не удалось заставить российскую компанию ORSIS ("Промтехнология") обидеться и уйти, освободив дорогу для оружейных компаний других стран. Но ORSIS решила не обижаться.

ORSIS видит определенный прогресс в ситуации вокруг сорванного тендера на поставку военной техники Армении, сообщают российские СМИ.

Недавно компания была исключена из черного списка поставщиков оружия и боеприпасов для нужд Минобороны Армении, в который попала после странного тендера МО.

"Это позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике - нашему давнему партнеру, современное и качественное оружие", - сказал официальный представитель предприятия, заметив при этом, что виновные в срыве тендера еще не привлечены к ответственности.

В компании также заявляют, что до них доходят сведения о присвоении чиновниками Минобороны Армении подаренных образцов. Однако в ведомстве не идут на контакт и не отвечают на предложение о встрече с представителями ORSIS, что вызывает недоумение российских оружейников.

Ситуация с участием ORSIS в армянском тендере вообще очень непонятная. Армянская сторона до сих пор не дала вразумительного разъяснения, почему компания была отстранена от конкурса и на каком основании угодила в черный список, при том, что ORSIS является давним партнером Армении.

Ранее российские СМИ назвали сложившуюся ситуацию плевком в кормящую руку России.

После незаконного отлучения от тендера ORSIS заявила о намерении обратиться в суд, после чего из Минобороны пошли неофициальные приглашения на встречу. В духе "пойдем посидим, поговорим". Оданко россияне отказались от неофициальных встреч.

"Мы получали неофициальные приглашения Минобороны [Армении] приехать и сесть за стол переговоров. Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к Минобороны людей. Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный", - сообщили журналистам в компании.

Напомним, что первый в истории независимой Армении тендер на закупку вооружений был объявлен летом этого года. До сих пор поставки оружия производились только на основе межгосударственных соглашений и исключительно из России. Попытка выйти за эти границы провалилась, так как на конкурс была подана только одна заявка - от российской компании ORSIS. Производители вооружений других стран интереса к партнерству с неплатежеспособной Арменией не проявили.

Зульфугар Ибрагимов