В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", осуществляемой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.

Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.