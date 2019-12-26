https://news.day.az/politics/1189088.html Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", осуществляемой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.
Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
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