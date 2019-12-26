Азербайджанская радикальная оппозиция не перестает удивлять. Эти люди постоянно пытаются навредить стране, распространяя гнусную ложь и поджигая в обществе ненависть ради своей выгоды и денег зарубежных спонсоров. С каждым днем всплывает все больше скандальных подробностей о деятельности радикалов. На этот раз разоблачена еще одна махинация главы ПНФА Али Керимли. Причем разоблачили его люди из ближайшего окружения, которые уже покинули партию.

Бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Айдын Алиев подал иск в Насиминский районный суд города Баку на главу ПНФА Али Керимли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azvision, ни сам радикал, ни его представители не явились на процесс под председательством судьи Джамили Мусаевой.

Айдын Алиев заявил, что А.Керимли уже несколько лет враждует с ним с тех пор, как в 2015 году его избрали вначале членом, а затем и председателем контрольно-ревизионной комиссии ПНФА.

По словам Алиева, Али Керимли тратил деньги партии на то, чтобы его сын за рубежом жил как арабский шейх.

"Мы протестовали против этой несправедливости, и Али Керимли смог отдалить меня от контрольно-ревизионной комиссии", - рассказал он.

По его словам, Али Керимли обманом привлекает в ПНФА малоимущих студентов и молодежь, приезжающую в Баку из регионов.

"Им поручается участвовать в незаконных митингах, говорят - даже если вас задержат, ничего, получите деньги. Из-за этих его политических махинаций многие молодые люди оказались за решеткой. Где тогда был сам Али Керимли? Мне вообще интересно, откуда Али Керимли получает деньги? Мои дочки продавали зелень перед домом, а его сын в это время учился в Европе. Спрашивается, на какие деньги? За эти вопросы Али Керимли изгнал меня из партии", - добавил экс-член партии.