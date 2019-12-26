https://news.day.az/politics/1189175.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ
26 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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