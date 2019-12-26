До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 1329 кандидатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что 262 кандидатов выдвинули 15 политических партий, 11 человек выдвинуты инициативными группами, 1 068 человек выдвинули свои кандидатуры индивидуально.

Глава ЦИК добавил, что кандидатуры 1042 обратившихся уже утверждены, а 829 из них забрали подписные листы, 60 человек их вернули, и один из них уже зарегистрирован.