https://news.day.az/politics/1189227.html Назначен новый посол Азербайджана в Нидерландах - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый посол Азербайджана в Нидерландах - распоряжение Президента Ильхама Алиева
26 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фикрета Фарман оглу Ахундова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Нидерландах.
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