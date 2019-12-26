26 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фикрета Фарман оглу Ахундова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Нидерландах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.