https://news.day.az/politics/1189232.html Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Государственного нефтяного фонда Азербайджана - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Государственного нефтяного фонда Азербайджана - СПИСОК
26 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Государственного нефтяного фонда Азербайджана в связи с 20-летием организации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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