26 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Государственного нефтяного фонда Азербайджана в связи с 20-летием организации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.