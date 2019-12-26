Член КПРФ и депутат Совета депутатов Сарапульского района Удмуртии Эльгиз Гаджиев направил письмо с обращением к первому заместителю председател комитета Государственный Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

Day.Az со ссылкой на pravda.ru представляет читателям данное письмо:

"Константин Федорович! К Вам обращается член КПРФ и депутат Совета депутатов Сарапульского района Удмуртии Эльгиз Айдынович Гаджиев. Ваши последние заявления относительно урегулирования нагорнокарабахского конфликта заставляют меня обратиться к Вам с открытым письмом и поделиться своим видением сложившейся ситуации.

В настоящее время Россия стоит перед большими вызовами, которые требуют эффективности мер по формированию российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских народов.

Этнокультурное многообразие российского государства очень четко проявляется в Удмуртии, где проживают представители многих наций и народов. Именно умение находить общий язык между представителями людей разных национальностей является залогом укрепления единства российской нации и противодействия экстремизму.

Как гражданин России и общественный деятель я склонен к мнению, что все представители российской государственной власти в своих высказываниях и действиях должны придерживаться официальной позиции, тем более Вы являетесь заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Российская Федерация является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, наделенной международным мандатом на осуществление посреднической миссии по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Несмотря на трудности переговорного процесса, Россия заинтересована в достижении мира и стабильности в сопредельном регионе. На протяжении многих лет мы являемся свидетелями содействия российской дипломатии по активизации переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского карабахского конфликта.

В свете вышеприведенного озвучиваемая вами позиция, которая перекликается с армянской стороной, идет в противоречие с национальными интересами России, что вызывает заметное раздражение у азербайджанской стороны и затрагивает чувства азербайджанцев, проживающих в России.

Помимо этого, у меня как российского коммуниста вызывает недоумение Ваша позиция относительно Гарегина Тер-Арутюняна, известного как Гарегин Нжде. Как известно, Нжде был арестован в сентябре 1944 года в Болгарии и выдан советской военной контрразведке СМЕРШ как вербовщик диверсантов-террористов для спецслужб нацистской Германии из числа этнических армян, проживавших в этой стране. Нжде принимал активное участие в создании армянского легиона, воевавшего против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению".

Напомню, что глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя вопрос с памятной доской Нжде в Армавире, заявил, что для него это как красная тряпка - "пока ее не ликвидируют, я не успокоюсь".

Однозначно, что защищаемое Вами лицо активно сотрудничало с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, за что и было приговорено к 25-летнему тюремному сроку.

На фоне сноса и осквернения советских памятников в Польше, приравнивания бандеровцев на Украине к героям Второй мировой войны и парадов ветеранов СС в Прибалтике защита со стороны депутата Государственной думы РФ приспешника немецких фашистов выглядит со стороны довольно странно. Депутату Государственной думы РФ не предстало быть проводником антироссийских идей, которые к тому же наносят ущерб двухсторонним связям с Азербайджаном. Благо в России еще есть трезвомыслящие люди, которые понимают, чем чревата героизация фашизма на примере Нжде. Я имею в виду моего однопартийца, депутата Армавирской городской думы Краснодарского края Алексея Виноградова, проявившего гражданскую позицию и закрасившего краской памятную доску Нжде. Хочу довести до вашего внимания, что данный поступок Виноградова не был расценен правоохранительными органами как преступное деяние. Вдобавок, Следственный комитет и прокуратура Армавира потребовали демонтажа памятной доски Нжде.

Надеюсь, что приведенные мною доводы помогут в достижении мира и согласия между двумя народами, подтверждая тем самым миротворческий статус России.

Депутат Совета депутатов МО "Сарапульский район" Удмуртской Республики РФ, Член Совета правления Азербайджанского общественного центра Удмуртии "Достлуг" Эльгиз Гаджиев.