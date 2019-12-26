На муниципальных выборах, прошедших в Азербайджане 23 декабря в органы самоуправления избраны 15 154 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, еще два кандидата набрали равное число голосов и считаются неизбранными.

Председатель ЦИК добавил, что исследование этого вопроса продолжается, и возможно, итоговые результаты могут измениться.