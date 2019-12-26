Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших успехов в работе на высшем государственном посту, доброго здоровья, творческого вдохновения, счастья и благополучия, теплоты и внимания друзей, любви дорогих и близких Вам людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за постоянное внимание и поддержку, которые Вы оказываете развитию взаимодействия между спецслужбами наших стран в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов России и Азербайджана, сохранения мира и стабильности на пространстве СНГ", - говорится в послании.