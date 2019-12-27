Уходящий год по-разному запомнится жителям стран нашего региона. Меньше всего приятных воспоминаний он оставит у армянских граждан. Провалы Армении особенно хорошо видны на фоне успехов Азербайджана. Наша страна укрепила свое лидерство по всем позициям, расширила контуры своего влияния и еще плотнее перекрыла пути во внешний мир для оккупанта-Армении. Реализация трансрегиональных проектов, инициированных Азербайджаном, реальный рост экономики, повышение благосостояния граждан, дипломатические успехи - таковы результаты уходящего года для Азербайджана. На фоне всего этого ситуация в Армении стала настолько катастрофической, что даже армянские СМИ публикуют озлобленные и подробные материалы о неадекватных тратах Пашиняна и его приближенных, некомпетентных решениях и вранье собственному народу. Предлагаем читателям выдержки из публикаций армянских СМИ:

Армения - маленькая страна, здесь все у всех на виду. Весь уходящий год СМИ публиковали сведения о неуклонном росте благосостояния членов семьи премьер-министра, его племянников, друзей детства, а также родственников его жены и проч. Параллельно публиковались сведения о многотысячных тратах Арарата Мирзояна и других приближенных к Пашиняну лиц, впрочем, и без этих публикаций люди все видели сами.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ШВЫРЯЛИ на ветер государственные деньги у всех на виду, приобретая дорогие иномарки и планируя покупку самолета за 55 млн долларов. Один только счет, оплаченный спикером в ресторане, наделал больше шума, чем все публичные выступления оппозиции. 290 тыс. драмов за хаш - это, согласитесь, круто для страны, где 700 тыс. бедных!

Главное, в чем общество окончательно убедилось за минувший год, - это то, что власть держит народ за "безграмотных погосов". Это определение депутата от фракции "Мой шаг" Бабкена Туняна многим открыло глаза на истинное отношение власти к простым людям.

Что подарят своим детям те, кто шагал вместе с Николом, перекрывал улицы, кричал под барабанную дробь "Гип! Гип! Гу!" и верил, что в Армении 3 млн премьеров? Ответ очевиден и в особых комментариях не нуждается. Вряд ли детям погосов достанется новенький джип. Такой подарок за деньги государства получила к Новому году старшая дочь Пашиняна. Выходит, ради этого погосы вышли на улицу в 2018 г.!

Пора уже признать, что Никола привели к власти "базграмотные погосы", мыслящая публика в этом не участвовала и даже не пошла на выборы 9 декабря 2018 г.! Напомню, что в тот день на участки пришло всего лишь 40% избирателей. 60% выборы игнорировали. Из 40% пришедших на участки за блок "Мой шаг" проголосовали всего 30%. Остальные голоса отошли к ППА и "Лусавор Айастан". Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, блок "Мой шаг" не набрал бы и 20% голосов. Жизнь заставила погосов поумнеть, процесс пошел...

Последствия "лифтовой дипломатии"

"Бить об стены", "укладывать на асфальт", "вытаскивать за галстуки с рабочих мест", "ударять по челюсти", "отрезать ручки", "дергать пинцетом", "искать коррупционеров в подвалах Ватикана", "обращать в бомжей политических оппонентов", "бросать в грязь свиные головы" - вот далеко не полный джентльменский набор, с которым власть переместится в новый политический год. Если кто-то считает эту риторику "шутками гения", то можем поговорить и о более серьезных итогах.

ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛА на участке Нахичевана 11 тыс. гектаров перешло под контроль Азербайджана без единого выстрела. При этом парламент продлил срок деятельности временной депутатской комиссии под председательством Андраника Кочаряна. Эта ВДК призвана доказать, что победа в четырехдневной войне принадлежит не Армении, а Азербайджану. Делается это с единственной целью: взвалить вину за вымышленное "поражение" на прежнее руководство Армении.

На самом деле Азербайджан, предприняв агрессию по всей длине линии соприкосновения с Республикой Арцах, не решил ни одной военной задачи, при этом количество жертв с азербайджанской стороны в несколько раз превысило количество погибших армянских военнослужащих. Азербайджанским ВС не удалось занять ни одного населенного пункта. После завершения войны официальный Баку получил немало дипломатических пощечин со стороны мирового сообщества, Ереван упрочил свои позиции за счет Санкт-Петербургских, Венских и Женевских соглашений. В Апрельской войне Азербайджан понес поражение по всем направлениям - от военного до дипломатического.

28 сентября 2018 г. в Душанбе Никол перечеркнул эти соглашения приватной беседой в лифте с Ильхамом Алиевым, о котором отозвался как о "нормальном образованном человеке". Уходящий 2019 год останется в анналах новейшей истории как год, когда общество в полной мере ощутило на себе все последствия "лифтовой дипломатии". Благодаря Пашиняну в 2019 г. с нами говорили на языке ультиматумов! Кстати, в день переговоров в лифте Пашинян сделал запись на FВ относительно приближения даты досрочных выборов. Очевидно, что этот шаг стал следствием лифтовых договоренностей.

Заокеанские хозяева Никола связывали большие надежды с досрочными выборами 2018 г., которые, по их оценкам, дали премьер-министру мощный мандат на урегулирование конфликта. В 2019 г. на армянскую сторону были оказаны беспрецедентные давления, стало очевидно, что Никола принуждают к односторонним уступкам. Как заявил бывший начальник ГУНБ и посол президента по особым поручениям Давид Шахназарян, в настоящее время речь идет "о поэтапной сдаче территорий в обмен на обещания". Прежде, напомню, говорилось о территориях в обмен на статус, о территориях в обмен на мир, за минувший год ситуация скатилась к схеме "территории в обмен на обещания". О ситуации вокруг переговоров власть предпочитает говорить только с представителями фондов Сороса и николовских СМИ.

Миллионы - на ненависть

Еще один итог: уходящий год показал, что власть тратит огромные средства на поддержание атмосферы ненависти, разделение общества на враждующие лагери и всеобщий антагонизм.

АТМОСФЕРА НЕНАВИСТИ насаждается умышленно: только в такой атмосфере Пашинян может проводить политические репрессии под видом борьбы с коррупцией. В уходящем политическом году репрессии стали главной визитной карточкой власти.

Те, кто сразу присягнул на верность Николу и отстегнул миллионы фондам его жены, уже превратились из олигархов в крупных собственников. Самвел Алексанян даже публично похвастался тем, что он гибкий человек, а потому сумел приспособиться к новым условиям. Ну а к тем, кто оказал сопротивление переделу собственности, пришли злые мальчики в черных масках с автоматами.

Большинство тех, кого Никол персонально причислил к представителям криминально-олигархического режима, сегодня прекрасно себя чувствуют рядом с властью. Никол обещал покончить с олигархией, а на деле просто подчинил олигархов себе и пользуется их услугами. Под занавес уходящего года руководитель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян опубликовал сведения о том, что предвыборные расходы блока "Мой шаг" взяли на себя олигархи, и даже назвал имена. Одним словом, возглавляемый Николом предвыборный блок оказался чем-то вроде коммерческого проекта на деньги олигархов и фондов Открытого общества.

Ранее полковник нацбезопасности запаса Гурген Егиазарян озвучил сведения о том, что финансовый вклад в дело поддержки "революции" внесли представители ЛГБТ-сообщества, за что сегодня пользуются безоговорочной поддержкой премьера. Уходящий год показал, что главной опорой Никола являются олигархи, фонды Сороса и ЛГБТ-сообщество.

2019-й стал годом показательных репрессий!

Уходящий 2019-й стал годом показательных политических репрессий! Показательность была обусловлена желанием Никола внушить страх политическим оппонентам.

ОБЫСК В ДОМЕ ОТЦА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Конституционного суда Грайра Товмасяна, аресты его крестников и друзей, узаконенная попытка подкупа судей КС свидетельствуют о намерении Никола подчинить себе судебную власть. Вина председателя КС заключалась в намерении следовать букве закона, а не директивам Никола.

Блокирование судов по прямому указу премьер-министра, преследование судей Александра Азаряна и Давида Григоряна, давление на суды стали продолжением скандального разговора руководителей Специальной следственной службы и Службы полиции. Речь, напомню, шла о судье, который "хочет не хочет, а должен дать" санкцию на арест второго президента Роберта Кочаряна. Высказывание Никола о судьях, которые "скулят под стенами", довершило картину. Самоотводы семерых судей, не пожелавших вести дело второго президента и выносить незаконные решения в угоду власти, минусовый рейтинг судей Армена Даниеляна и Анны Данибекян - наглядное свидетельство сопротивления общества правосудию по-николовски!

О том, что второй президент Роберт Кочарян - политзаключенный, известно далеко за пределами Армении. Впервые в 2019 г. полиция необоснованно применила силу при разгоне сторонников второго президента 10 июля на Северном проспекте.

Неутешительные итоги

Общество продолжает подводить неутешительные итоги уходящего года, который многие назвали годом показательных политических репрессий и БОЛЬШОЙ ЛЖИ о "завоеваниях революции", "полностью раскрытом деле "1 марта", об "экономической революции" и проч.

ОЧЕВИДНО, ЧТО УХОДЯЩИЙ ГОД не принес обществу ни победы над коррупцией, ни экономической революции, ни справедливых судебных решений, ни тем более равенства всех перед законом и ликвидации "криминально-олигархического строя"...

Но если уходящий год был годом глобального разочарования, то наступающий 2020 г. станет годом борьбы с режимом диктатуры и политических репрессий. Иначе просто быть не может. По определению.

С НАСТУПАЮЩИМ!