Мы будем интересоваться судьбой и жизнью участников, которые выйдут в финал конкурса "Yüksəliş".

Об этом на мероприятии, проводимым в связи с началом регистрации на конкурс "Yüksəliş", сказала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фарах Алиева отметила, что Оргкомитет конкурса "Yüksəliş" будет контролировать стратегию карьерного роста указанных лиц.

"Этот конкурс учрежден для выявления потенциала управленческих кадров, необходимых в стране. Речь идет не об отборе на определенные позиции этих людей, а о том, чтобы интересоваться их судьбой после определенных этапов. Уверена, что победителям конкурса будут сделаны предложения по трудоустройству. У нас есть большая заинтересованность в этом", - резюмировала завотдела.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовала регистрация на конкурс "Yüksəliş". Конкурс "Yüksəliş" был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 26 июля, с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

В связи с проведением конкурса был создан Оргкомитет.

Для осуществления текущих работ в рамках конкурса, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта был выделен один миллион манатов.