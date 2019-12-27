Азербайджанская община Нагорного Карабаха всегда готова к встрече с армянской стороной.

Об этом сказал журналистам руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в этом году структура неоднократно выступала с такой инициативой, однако армянская сторона не ответила: "К сожалению, в течение этого года ответа не последовало. Это говорит о том, что армянская община зависит от незаконного режима. Вполне возможно, что среди членов общины есть те, кто хочет совместного с азербайджанцами проживания, но на них оказывается давление. После того, как Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона призвала армянскую общину к переговорам, состоялись взаимные визиты журналистов, однако армянская сторона сделала из этого шоу, начала выступать с заявлениями провокационного характера. Это говорит о том, что представители незаконного режима, руководство захватнической Армении не заинтересованы в данном вопросе".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.