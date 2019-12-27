В штаб-квартире партии "Ени Азербайджан" завершилось заседание правления партии, посвященное кандидатам, которые примут участие на внеочередных парламентских выборах 9 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, список кандидатов уже готов и скоро появится на сайте партии "Ени Азербайджан".

Известно, что в списке нет имени большинства депутатов последнего созыва.