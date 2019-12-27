https://news.day.az/politics/1189448.html Партия "Ени Азербайджан" определилась со списком кандидатов в Милли Меджлис
Партия "Ени Азербайджан" определилась со списком кандидатов в Милли Меджлис
В штаб-квартире партии "Ени Азербайджан" завершилось заседание правления партии, посвященное кандидатам, которые примут участие на внеочередных парламентских выборах 9 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, список кандидатов уже готов и скоро появится на сайте партии "Ени Азербайджан".
Известно, что в списке нет имени большинства депутатов последнего созыва.
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