https://news.day.az/politics/1189550.html Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования казахскому коллеге
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования казахскому коллеге
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, Али Асадов выразил глубокую скорбь в связи с крушением самолета под Алматой, повлекшим за собой человеческие потери.
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования казахскому коллеге, семьям и близким погибших в авиакатастрофе, пожелал скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.
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