Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, Али Асадов выразил глубокую скорбь в связи с крушением самолета под Алматой, повлекшим за собой человеческие потери.

Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования казахскому коллеге, семьям и близким погибших в авиакатастрофе, пожелал скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.