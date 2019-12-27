Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Судана в Азербайджане Аббаса Мустафу Ахмеда Абдаллу в связи с окончанием его дипломатической миссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих отношениях между Азербайджаном и Суданом.

С удовольствием вспомнив встречу председателя Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках XVIII Саммита Движения неприсоединения в Баку, посол Аббас Абдалла отметил, что эта встреча внесла значимый вклад в развитие связей между Суданом и Азербайджаном.

В свою очередь, министр Эльмар Мамедъяров, сообщив, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с Суданом, в том числе с государствами-членами Движения неприсоединения, подчеркнул важность поддержки странами друг друга в рамках международных организаций.

Далее посол Абдалла выразил благодарность за оказанную поддержку в период его дипломатической миссии в Азербайджане.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла в направлении развития двусторонних отношений и пожелал ему удачи в будущей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.