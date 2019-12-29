Те силы в Армении, которые понимают, что информационное поле, если его не контролировать, может привести к тому, что россияне по-иному начнут воспринимать политику Еревана, откровенно запереживали.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов.

Отметим, что после фильма Михайлова "Карабахские концепции преступного мира", рассказывающего о роли карабахских боевиков в криминализации ситуации на Юге России, в армянских СМИ заговорили о его небеспристрастности и "работе на Баку".

Такую реакцию российский эксперт объяснил тем, что армянскому агитпропу просто нечем крыть изложенную в его фильме информацию. Более того, армяне, похоже, до конца не верят, что в России есть те, кто реально оценивает ситуацию и не боится провокаций.

"По мнению армянских пропагандистов, все, кто пишут что-то не в интересах Еревана, "куплены" Баку. Очень близорукий подход, но пусть продолжат так думать. Чем больше будут заблуждаться, тем больше в России специалисты будут акцентировать вопросы, связанные с армянской проблематикой. Хочу отметить, что лично в моей деятельности нет предвзятости. Я расследую преступления всех этнических группировок, и армяне стоят в одном ряду со многими. А чаще речь идет о них просто потому, что на Юге России превалируют именно они.

В России есть армянские мафиозные группировки. У каждой из них своя направленность и с каждой весьма успешно борются правоохранительные органы. Некоторые из них уже фактически разгромлены на Юге России благодаря усилению контроля со стороны государства. Однако многие из преступников ушли в легальный бизнес, мафия продвинула своих ставленников в госорганы. Именно это является на данный момент проблемой, которую планомерно решает государство", - сказал Михайлов.

Лейла Таривердиева