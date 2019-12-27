Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) список кандидатов от партии, которые будут участвовать во внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) девятого февраля 2020 года.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

По его словам, партия выдвинула кандидатов из 123 избирательных округов. Два округа, по которым ПЕА не выдвигала кандидатов - третий избирательный округ в Нахчыване и Ханкендинский избирательный округ. Он сообщил, что в списке партии есть существенные изменения, в основном отдано предпочтение молодежи и женщинам.

Новрузов добавил, что если какой-либо член партии выдвинет свою кандидатуру вопреки решению ПЕА, он лишится доверия партии, его действия будут противоречить политике партии.