Председатель ПНФА Али Керимли опять лжет и засоряет своей ложью многострадальный Facebook. На своей фейсбучной странице он снова разразился демагогическим враньем на тему "ой как все плохо" и призывами соответствующего содержания.

Постаревший в пыльных и подернутых паутиной окопах радикальной оппозиции А.Керимли, за последние годы медленно, но верно превратившийся в истеричного блогера всея местной речистой виртуальной тусовки, все еще надеется на понимание в социуме. На то, что массы, прочитав его беззубые, маргинальные, но весьма интенсивные по выходу речевку, потянутся к нему и, наконец, совершат то, к чему незабвенно стремится он, покинутый и обманутый даже ближайшими соратниками горемыка.

Замечу, что фэйсбучный бубнеж А.Керимли очень органично вливается в творческое русло современной азербайджанской оппозиционной тусовки, которая годами отчаянно старается нащупать дно, но даже с этой задачей едва справляется. И тут с экранов смартфонов и мониторов приветливо машет коллегам дрожащей рукой Керимли: "Господа, мне кажется, дно где-то тут, айда в эту сторону!".

И, надо отметить, с технической точки зрения данное высказывание вообще не уступает прочим поделкам маргинальной оппозиции, написанным и высказанным в жеманной манере "тяжёлого люкса".

А это значит, что поиски дна под предводительством А. Керимли и его верного оруженосца, руководителя "Нацсовета" Джамиля Гасанлы с высокой долей вероятности продолжатся на каких-нибудь задворках YouTube.

Кто-то возразит: дно - величина абстрактная! Дна достичь невозможно! Возможно, дорогие друзья. Это произойдёт, когда политика наших оппозиционных "лидеров" из одной из самых нормальных видов деятельности человека разумного превратится в бессмысленную звуковую вибрацию куска живого мяса (это и есть самый-самый базовый уровень, основа основ). И многие отечественные опционные политики и их сторонники, а также стяжатели имиджа "невзаимного блогера" уже выбрали себе именно такой вектор движения.

Ведь зачем делать умное, когда можно делать тупое, но агрессивное и радикальное? Тем более, что оно в YouTube лучше продвигается.

В том, что долгожданная добыча вернулась к состоянию былой легкости, в ухабистых и рытвинных степях оппозиции сомневаются мало, и то, скорее из суеверия, чтобы не подпортить А.Керимли его "осторожный оптимизм" и удовольствие от подготовки к очередному гневному выпуску речевок под неизменным слоганом: "Виновата власть, гори оно огнем!". А сетевые тролли-фронтовики путем изучения проверенного временем пособия по гибридной психомиметике "Теперь, когда я читаю бред Керимли, что мы будем делать?", пытаются согреться в холодные зимние дни, попивая чай и залипая у экранов смартфонов в ожидании бури, что свершится обязательно. Ведь сам Керимли обещает.

А если какой-нибудь сомневающийся в могуществе интеллекта, уровне сверкания длани и глубине взгляда мудрейших глаз лидера всех милых отщепенцев станет ничтоже шептать что-то о разуме, логике или нормах цивильной политики, засыпая спьяну с кизяковой папироской в сенях, с первого раза не вкурит, то ему станут медленно, но верно разъяснять всю бездонную глубину разума А.Керимли.

Чтобы понял и впредь не сомневался в перспективах председателя ПНФА, кои вообще-то, напрочь отсутствуют.

Иначе Али Керимли, Джамиль Гасанлы и другие представители оппозиционного мира захотели бы или, в крайнем случае, попытались бы воспользоваться шансами, предоставленными властями.

Речь о внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля.

Как известно, ПНФА и "Нацсовет" наотрез отказались от участия, заявили о бойкоте выборов, мотивируя свое решение парадоксальными причинами и совершенно маразматическими отговорками. А.Керимли и находящийся ныне в США Д.Керимли тешили себя надеждой на то, что чуть ли не весь оппозиционный лагерь поддержит их, и они, недолго думая, создадут новый альянс, "заточенный" на бойкоте выборов.

Но нет же, чуть ли ни все оппозиционные партии решили принять участие в выборной гонке. Сперва "Мусават" заявила, что пойдет на выборы и будет представлена 81 кандидатом. Потом REAL, "Умид" и другие партии, а также политические организации и движения присоединились к трезвомыслящей части оппозиции.

Если "Мусават", погрязшая в скандале с продажей фальшивых документов и, в особенности, членских билетов всем, кто готов заплатить, несмотря на изрядно испорченный имидж и громадный груз отрицательного политического сальдо, все-таки решила перешагнуть болезненное эго, принять участие в предвыборном марафоне, то другие партии сделали то, что и должны были сделать.

Например, партия "Умид", возглавляемая опытным оппозиционером Игбалом Агазаде, вышла на предвыборные баталии почти во всех округах. Партия рассчитывает на харизму своего лидера.

"Республиканская Альтернатива" (REAL) под предводительством Ильгара Мамедова намерена проверить себя на прочность в десятках избирательных округах.

А бывшие члены движения под руководством Азера Гасымова создали коалицию из малых и совершенно микроскопических политических организаций, движений и т.д., куда пригласили и скандального блогера и любителя дешевых, примитивных эпатажей, совершеннейшего маргинала Мехмана Гусейнова.

То есть, чуть ли не вся оппозиция оценила политику реформ, проводимую властями и решила стать полноценными участниками новых политических, а также социальных процессов.

Похвальная позиция, так как некоторые лидеры партий хоть и очень поздно, но поняли, что время дилетантов, шарлатанов и демагогов прошло: настала пора реальной, конструктивной и серьезной оппозиции.

Является ли ПНФА или "Нацсовет" оппозицией? Можно ли назвать Али Керимли оппозиционным лидером?

Нет и тысячу раз нет. Ведь у истинного лидера, влекущего за собой массы, должна быть харизма, острый и живой ум, стальная воля и яркая целеустремленность, так же, как и незаурядные организаторские способности и, без сомнений, готовность брать на себя ответственность.

Ибо лидерство есть связь, которая существует между людьми в той или иной социальной ситуации, и люди, являющиеся лидерами в одной ситуации, не обязательно будут ими в других ситуациях.

Потому и для появления истинного оппозиционного лидера недостаточно лишь личности с незаурядными способностями. Необходимы особые социальные условия, поддержка масс, наличие многочисленных сторонников и активная деятельность ради реализации намеченных целей.

Для появления в оппозиционной среде истинного лидера необходимы наличие незаурядной личности и, своего рода, оформление вполне адресного, конкретного социального заказа на лидера, которому предстоит целеустремленно и грамотно выстроить цепочку взаимоотношений со своими сторонниками, активным ядром последователей. И это приведет к влиянию на процесс дальнейшего формирования самого лидера партии, движения или структуры.

Али Керимли или Джамиль Гасанлы не соответствую приведенным критериям, так как они не сумели понять главного: общество устало от этих политических капуцинов, эгоцентриков с целой сонмой комплексов как модуляторного поведения, так и политического существования.

Сравните: Али Керимли лишен харизмы Игбала Агазаде, хитрости Арифа Гаджилы, осторожности Исы Гамбара, эклектики Сердара Джалалоглу, кругозора Ильгара Мамедова, знаний Натига Джафарли, интеллекта Эркина Гадирли и даже жуткого политиканства Хафиза Гаджилы.

Он лишен всего того, что в той или иной мере частями, мерками или сегментами присутствуют как в деятельности, так и вербальных посылах других оппозиционеров.

О Джамиле Гасанлы вообще не стоит говорить: сей старец давно и бесповоротно поселился в виртуальном Доме инвалидов, аналоге известнейшей парижской достопримечательности и там, с тени ушедшего времени, все еще порывается докричаться до космоса, постоянно о чем-то бубня. При этом, поменяв свой имидж, став усатым, усталым дедом-маскулистом.

Страна нуждается в реальной, адекватной политической оппозиции, и это вызов времени.

Тотальное, истинное единство народа и власти, беспрерывная адаптация и эволюция политической системы в соответствии с требованиями современных реалий гарантируют Азербайджану полную политическую стабильность, столь нужную для дальнейшего усиления страны.

Здоровая, конструктивная и самодостаточная оппозиция потому и является необходимым элементом внутриполитической конъюнктуры, без которой система

Все абсурдные заявления, жуткие в своем примитивизме выступления в социальных сетях, обвинение власти чуть ли во всех смертных грехах - это ли не пароксизм сознания и асоциальное поведение "лидеров" радикальной оппозиции, до сих пор так и не сумевших стать концептуальной силой, способной на банальное предложение альтернативы официальному курсу политического, экономического, социального развития страны.

Радикальная оппозиция давно захлебнулась в своих амбициях, безграмотности, алчности, продажности и лицемерии.

Увы, таковы реалии...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az