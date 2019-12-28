2019 год запомнится как знаковый год для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и странами, расположенными к востоку от Каспия.

Об этом сказал в беседе с Day.Az американский эксперт индийского происхождения по международным отношениям, политолог и писатель Параг Ханна.

По словам эксперта, развитие стало возможным, в том числе, благодаря более глубокому взаимодействию Азербайджана с китайским проектом "Один пояс и один путь" и укреплению двусторонних связей со странами региона.

"Реализованные Азербайджаном проекты способствовали усовершенствованию транспортировки грузов и логистики через Кавказ. Нужно особо отметить роль железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс и современного грузового порта Алят. Реализация этих ключевых проектов показала, что Азербайджан зарекомендовал себя в качестве современного и надежного центра трансевразийских грузоперевозок", - подчеркнул политолог.

Отметим, что доктор Параг Ханна является автором ряда бестселлеров, в том числе нашумевшей книги "Будущее за Азией". Эксперт считает, что инфраструктурный проект "Один пояс и один путь" позволит азиатским странам объединиться и укрепить свои позиции на мировой арене. Они будут строить "экономическое чудо" и писать новую историю независимо от влияния Запада.

Лейла Таривердиева