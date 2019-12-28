2019 год в Азербайджане стал годом масштабных реформ - социальных, кадровых и структурных. Новое время диктует новые требования, перед страной стоят новые вызовы и задачи, и цель реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым - сделать политическую и экономическую систему страны готовой ко всем возможным вопросам, которые могут возникнуть в будущем.

Оценивая итоги уходящего года, аналитики называют 2019 год одним из самых результативных, как в сфере внешней политики Азербайджана, так и с учетом значительных преобразований в системе государственного управления, в реализации социальных проектов и программ.

По мнению директора Baku Network Эльхана Алескерова, на внешнеполитическом направлении самым знаковым событием этого года является проведение в Баку саммита Движения неприсоединения и избрание Азербайджана председательствующей страной в этой влиятельной и масштабной организации до 2022 года.

"В карабахском направлении, по результатам всех состоявшихся в этом году встреч и переговоров на официальном уровне, стало очевидным для всех то, о чем всегда говорили в Азербайджане - у Армении нет политики по Карабаху. Более того, отмечает Алескеров, пашиняновская концепция о том, что "Карабах - это часть Армении" потерпела фиаско, потому что Карабах не признается сопредседателями МГ ОБСЕ и всем мировым сообществом как сторона переговорного процесса", - отметил эксперт.

Очень важные моменты, как подчеркнул Алескеров, связаны непосредственно с наступательной дипломатией Азербайджана, в частности, на армянском направлении.

"Одним из главных событий этого года стало блестящее выступление Президента Ильхама Алиева на полях Валдайского форума в Сочи, а также на уровне глав стран СНГ в Ашгабаде, на саммите ССТГ (саммит Совета Сотрудничества Тюркоязычных государств) в Баку. На всех этих направлениях практически все страны-участницы поддерживают позицию азербайджанской стороны",- добавил эксперт.

По его словам, важным элементом внешнеполитического успеха Азербайджана стало заявление американского госсекретаря Помпео о том, что Азербайджан является надежным другом и важнейшим партнером США.

"Авторитет Азербайджана на международном уровне подчеркивает и выбор Баку местом встреч глав Генштаба России и НАТО - в этом году состоялась очередная встреча", - добавил глава Baku Network.

В качестве значимых событий уходящего года Алескеров также назвал внутриполитические решения, принятые в стране. В частности, решение о роспуске парламента, а также предшествующие этому указы Президента о реформировании органов исполнительной власти, структурные реформы в президентском аппарате, в правительстве, а также новые кадровые назначения.

В числе успешных экономических событий года эксперт отметил мероприятия, связанные с соединением газопровода TANAP с европейским участком, который будет использован для экспорта азербайджанского газа в Европу. Вторым наиболее значимым экономическим успехом Азербайджана в этом году Алескеров назвал соглашение между РФ, Азербайджаном и Ираном о создании проекта совместного соединения энергосистем трех стран, а также введение новой ж/д ветки, которая соединяет Баку с Гянджой и Пиршаги. В сфере сельского хозяйства он отметил рост экспорта товаров за рубеж.

Отдельной строкой, отмечает Алескеров, проходят спортивные успехи Азербайджана - это проведение в Баку 15-х юношеских летних олимпийских игр (европейских), а также успех футбольных команд "Нефтчи" и "Карабах".

Своим видением итогов 2019 года с Day.Az поделился и руководитель аналитического центра "3view" Рауф Раджабов, назвав главные, с его точки зрения, события в мире и в Азербайджане.

В числе значимых мировых процессов он назвал не латентный, а реальный переход от однополярного к многополярному миру.

"Во-первых, события в Сирии, Ливии, Ираке, Украине, Афганистане, Йемене явились своего рода катализатором глобальных изменений. Как следствие - усиление роли 20-ки и снижение роли 7-ки. Во-вторых, политика экономических санкций, торговые войны и т.д. "прислуживают" сильным мира сего", - сказал Раджабов, подчеркивая, что гибридные войны - это реальность.

Самым важным итогом 2019 года для Азербайджана эксперт считает тот факт, что руководство Азербайджана в лице Президента Ильхама Алиева инициировало важный и неизбежный процесс структурных и системных изменений.

"Очевидно, что именно эволюционный процесс формирования современной системы госуправления и является единственно возможным в наших условиях. Ведь Азербайджану нужны взвешенные решения политиков ХXI века, а не уличные баталии 90-х годов прошлого столетия", - отметил Раджабов.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде в числе наиболее важных мировых событий назвал прошедший в Китае саммит "Один пояс - один путь", подчеркивая значение этого трансконтинентального проекта для мира, включая интересы Азербайджана от подключения к этому глобальному проекту.

В числе интересных для мира событий года эксперт также называет встречу президентов США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына, Brexsit и окончание согласований по этому сложному для Великобритании и ЕС вопросу, реализацию "Сделки века" - плана по фактическому усилению позиций Израиля в Палестине, а также усиление давления США на Иран со всеми вытекающими последствиями для мировой и региональной политики.

Для Азербайджана, считает Велизаде, в уходящем году особое значение имеют реформы в органах исполнительной власти и кадровые реформы, роспуск парламента, проведение в Баку Саммита Движения неприсоединения и начало председательства Азербайджана в этой организации, и, конечно, состоявшийся в столице Азербайджана Саммит Совета Сотрудничества Тюркоязычных государств.

Аналитики сходятся во мнении, что 2019 год был очень насыщенным событиями, открывающими Азербайджану выход на новый уровень, как в сфере международных отношений, так и внутренней политики. Все это стало результатом огромных усилий Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в достижении высоких результатов и успехов страны на многих направлениях. Нет никаких сомнений, что благодаря сбалансированной и многовекторной политике , проводимой главой государства, в сочетании с маштабными реформами внутри страны, Азербайджан ждут блестящие результаты и в наступающем 2020 году.

Гюльнара Мамедзаде