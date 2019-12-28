https://news.day.az/politics/1189798.html В связи с парламентскими выборами выпустят более 5,3 млн извещений
В связи с парламентскими выборами выпустят более 5,3 млн извещений
Утверждены текст, форма, количество и правило изготовления извещения по информированию избирателей о местах и времени голосований в ходе внеочередных парламентских выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании было сказано, что в связи с выборами планируется напечатать 5 375, 967 тысяч извещений.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на девятое февраля 2020 года.
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