Продолжается работа, проводимая согласно утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану модернизации азербайджанской армии, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

28 декабря в одной из воинских частей состоялась церемония открытия новых административных зданий штаба и учебно-тренировочного центра.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову был представлен брифинг о деятельности центра. Было доложено, что центр состоит из классных комнат с современными и высокотехнологичными симуляторами, а также административных и служебных помещений, оснащенных всеми линиями коммуникации и другим необходимым оборудованием.

Было отмечено, что имеющиеся в центре оборудование и тренажеры со специальным программным обеспечением, позволяют сохранять знания и квалификацию личного состава на должном уровне, совершенствовать навыки своевременного и неукоснительного выполнения боевых задач в условиях, приближенных к реальным.

Инструкторами ставятся условные задачи в соответствии со специальностью каждого обучаемого, а процесс выполнения ими задач отслеживается на электронных картах, после чего проводится оценка.

Руководство министерства обороны ознакомилось с симуляторными, а также другими служебными и административными помещениями центра.