Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Дильгама Тагиева орденом "Шохрат".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии науки в Азербайджане Дильгам Бабир оглу Тагиев награждается орденом "Шохрат".