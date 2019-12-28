https://news.day.az/politics/1189836.html Президент Ильхам Алиев наградил Дильгама Тагиева орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Дильгама Тагиева орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Дильгама Тагиева орденом "Шохрат".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии науки в Азербайджане Дильгам Бабир оглу Тагиев награждается орденом "Шохрат".
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