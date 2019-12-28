https://news.day.az/politics/1189886.html В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки - ФОТО - ВИДЕО
В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона успешно завершился очередной курс снайперской подготовки. Мероприятие, проведенное в этой связи, началось под звуки государственных гимнов Турции и Азербайджана.
Об передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Поздравив выпускников, успешно завершивших курсы, выступавшие рассказали о военном сотрудничестве между двумя странами и значимости курса снайперской подготовки.
Далее выпускникам были вручены сертификаты и призы, победитель курса нанес на памятную доску выпускную эмблему.
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