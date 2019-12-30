Перед Азербайджаном открываются впечатляющие перспективы , а внешнеполитические итоги 2019 года для Азербайджана были не менее успешны, чем экономические.

Об этом сказал политический обозреватель Тофик Аббасов в комментарии Day.Az.

По мнению Аббасова, следует особо выделить тот факт, что за 2019 год около 40 глав государств и высокопоставленных представителей разных стран имели встречи на высшем и на других уровнях с азербайджанской стороной. Это не только привлекательный, но и очень значимый показатель, говорящий о том, насколько расширился спектр внешнеполитических и внешнеэкономических связей Азербайджана.

"Мы укрепляем наши геополитические позиции в мировой системе, увеличиваем приток дивидендов от сотрудничества с другими государствами и блоками. И это имеет колоссальное значение для самой страны, имеющей собственную и очень внятную концепцию развития. Благодаря политике руководства страны, сегодняшнему развитию Азербайджана и его большим экономическим возможностям в республике создана очень привлекательная атмосфера для инвесторов. Более того, сегодня сам Азербайджан является инвестором, донором, оказавшим финансовую помощь около 40 странам мира. Об этом, кстати, говорил Президент Ильхам Алиев в ходе саммита Движения неприсоединения в Баку", - отметил наш собеседник.

Этот саммит сам по себе стал знаковым событием, считает Тофик Аббасов. Азербайджан получил председательство в такой престижной организации, как Движение неприсоединения, второй по численности членов после ООН международной структуре. Кроме того, отметил эксперт, члены Движения - наши потенциальные партнеры. Если Азербайджан оказал грантовое содействие и финансовую помощь порядка 40 государствам, следует учесть, что многие из них являются членами ДН.

"Это наши потенциальные сторонники. Это те страны, которые будут голосовать за позицию Азербайджана на различных международных форумах. Кроме того, это организация, которая поддержала территориальную целостность Азербайджана, разделяет наши внешнеполитические приоритеты. И большинство стран ДН имеют очень серьезные виды на установление прочных связей с нашей страной в различных сферах. Это объемный охват возможностей", - подчеркнул Аббасов.

Политобозреватель отметил, что 2019 год был очень успешным для азербайджанской дипломатии. Вышли на новый уровень азербайджано-российские отношения, еще более укрепились связи с братской Турцией, Китаем, странами Европы.

Одним из знаковых событий наш собеседник считает прошедший в октябре в Баку форум Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). К 10-летию принятия декларации (была принята в 2009 году в Нахчыване), благодаря усилиям нашей страны и братских стран, ряды Совета пополнились. Так, Венгрия стала наблюдателем в структуре, и это очень важный факт.

По словам Тофика Аббасова, в наше время в создании условий для политического и экономического позиционирования той или иной страны в мире важную роль играют сообщества государств. Это и блоки, и региональные структуры. С этой точки зрения ССТГ представляет собой очень перспективную модель. Сейчас, освободившись от налета некоего романтизма, эта организация будет действовать наверняка, в прагматичном русле, считает эксперт. Во-первых, чтобы в рамках самого сообщества были интенсифицированы связи и совместные проекты. Во-вторых, чтобы ССТГ наводил более осмысленные и функциональные контакты с внешней средой.

"Пространство ССТГ граничит с Китаем, Россией и другими влиятельными странами. На западе у нас европейские широты, на юге - арабские государства. Поэтому визит в Баку на форум ССТГ премьер-министра Венгрии - а это человек серьезный, со своим видением - имеет большое значение. Венгрия - это страна Европейского союза, государство, имеющее очень четкую принципиальную позицию по некоторым болезненным вопросам региона и континента. Учитывая историческое родство венгерского и тюркских народов, думаю, Будапешт, видя какие серьезные страны представлены в ССТГ, пришел к решению сотрудничать с организацией", - сказал Тофик Аббасов, подчеркнув, что успешная внешняя политика Президент Ильхама Алиева в 2019 году открывает большие перспективы перед страной в этом плане в году 2020-м.

Лейла Таривердиева