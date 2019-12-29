29 декабря сдана в эксплуатацию подстанция "Мушфиг" мощностью 220/110/10 кВ Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проведенной работе.

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