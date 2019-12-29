https://news.day.az/politics/1189984.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Мушфиг» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Мушфиг» - ФОТО
29 декабря сдана в эксплуатацию подстанция "Мушфиг" мощностью 220/110/10 кВ Открытого акционерного общества "Азерэнержи".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проведенной работе.
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