До настоящего времени для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 1808 кандидатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что 350 кандидатов выдвинуты от 18 политических партий, 11 человек - инициативными группами, 1447 человек выдвинули свои кандидатуры самостоятельно.

Председатель комиссии сказал, что из числа обратившихся уже утверждены кандидатуры 1348 человек, 1142 из них уже забрали подписные листы, а 159 - вернули, из них 27 человек зарегистрированы, 74 человека взяли самоотвод.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля 2020 года.