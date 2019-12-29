Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством шерстопрядильно-красильной фабрики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью строительства шерстопрядильно-красильной фабрики из суммы, указанной в подпункте 1.24.13 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, ОАО "Азерхалча" выделяются 17 535 600 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.