https://news.day.az/politics/1190106.html Президент Ильхам Алиев предоставил Тофигу Рафиеву персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев предоставил Тофигу Рафиеву персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана Рафиеву Тофигу Юсуф оглу за продолжительную плодотворную деятельность в сфере развития оборонной промышленности Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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