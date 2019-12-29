Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана Рафиеву Тофигу Юсуф оглу за продолжительную плодотворную деятельность в сфере развития оборонной промышленности Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.