https://news.day.az/politics/1190113.html В Азербайджане отметят 110-летие Ази Асланова - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане отметят 110-летие Ази Асланова - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении 110-летия Ази Асланова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что в январе 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося военного деятеля, дважды героя Советского союза, генерал-майора Ази Ахад оглу Асланова.
Министерству обороны совместно с министерством образования и министерством культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 110-летием дважды героя Советского союза, генерал-майора Ази Асланова.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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