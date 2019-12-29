https://news.day.az/politics/1190114.html В Азербайджане отметят 100-летие Лейлы Бадирбейли
В Азербайджане отметят 100-летие Лейлы Бадирбейли
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении 100-летия Лейлы Бадирбейли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что в январе 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающейся представительницы искусства театра и кино Азербайджана, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, народной артистки Лейлы Агалар гызы Бадирбейли.
Министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея народной артистки Лейлы Бадирбейли.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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