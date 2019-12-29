https://news.day.az/politics/1190126.html Президент Ильхам Алиев создал Агентство обеспечения качества в образовании Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев создал Агентство обеспечения качества в образовании Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал Агентство обеспечения качества в образовании Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре