Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2020 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, доходы бюджета SOFAZ на 2020 год утверждаются в размере 12 384 088,2 тысячи манатов, а расходы - 11 589 910,3 тысячи манатов.

Утверждается, что доходы бюджета SOFAZ за 2020 год формируются за счет нижеследующих поступлений:

Источники дохода

Сумма доходов

(тыс. манатов)

2.1.

Чистый доход от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджана (исключая затраты на транспортировку углеводородов, банковские, таможенные расходы, расходы на независимый контроль (сюрвейер), маркетинговые и страховые расходы, в том числе исключая доходы от доли SOCAR в проектах, инвестором, дольщиком или партнером которых он является)

10 563 404,5

2.2.

Поакровые выплаты инвесторов за использование контрактной площади для разработки запасов углеводородов

4 692,0

2.3.

Доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана

19 380,0

2.4.

Доходы от размещения и управления активами SOFAZ

1 031 271,7

2.5.

Бонусы, выплаченные инвесторами в связи с нефтегазовыми соглашениями или их исполнением

765 340,0
 

Всего

12 384 088,2

Утверждается, что расходы бюджета SOFAZ за 2020 год направляются на нижеследующие цели:

Направления расходов

Сумма расходов

(тыс. манатов)

3.1.

Финансирование некоторых мер в связи с социально-бытовыми вопросами и размещением вынужденных переселенцев

200 000,0

3.2.

Верхний предел трансфера в государственный бюджет Азербайджана на 2020 год

11 350 000,0

3.3.

Финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019 - 2013 года"

10 000,0

3.4.

Расходы, связанные с управлением SOFAZ

29 910,3
 

Всего

11 589 910,3

Также утверждены "Основные направления использования средств SOFAZ в 2020 году и инвестиционная политика" и "Смета расходов в связи с управлением SOFAZ в 2020 году".