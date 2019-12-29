Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2020 год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2020 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, доходы бюджета SOFAZ на 2020 год утверждаются в размере 12 384 088,2 тысячи манатов, а расходы - 11 589 910,3 тысячи манатов.
Утверждается, что доходы бюджета SOFAZ за 2020 год формируются за счет нижеследующих поступлений:
|
№
|
Источники дохода
|
Сумма доходов
(тыс. манатов)
|
2.1.
|
Чистый доход от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджана (исключая затраты на транспортировку углеводородов, банковские, таможенные расходы, расходы на независимый контроль (сюрвейер), маркетинговые и страховые расходы, в том числе исключая доходы от доли SOCAR в проектах, инвестором, дольщиком или партнером которых он является)
|
10 563 404,5
|
2.2.
|
Поакровые выплаты инвесторов за использование контрактной площади для разработки запасов углеводородов
|
4 692,0
|
2.3.
|
Доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана
|
19 380,0
|
2.4.
|
Доходы от размещения и управления активами SOFAZ
|
1 031 271,7
|
2.5.
|
Бонусы, выплаченные инвесторами в связи с нефтегазовыми соглашениями или их исполнением
|
765 340,0
|
Всего
|
12 384 088,2
Утверждается, что расходы бюджета SOFAZ за 2020 год направляются на нижеследующие цели:
|
№
|
Направления расходов
|
Сумма расходов
(тыс. манатов)
|
3.1.
|
Финансирование некоторых мер в связи с социально-бытовыми вопросами и размещением вынужденных переселенцев
|
200 000,0
|
3.2.
|
Верхний предел трансфера в государственный бюджет Азербайджана на 2020 год
|
11 350 000,0
|
3.3.
|
Финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019 - 2013 года"
|
10 000,0
|
3.4.
|
Расходы, связанные с управлением SOFAZ
|
29 910,3
|
Всего
|
11 589 910,3
Также утверждены "Основные направления использования средств SOFAZ в 2020 году и инвестиционная политика" и "Смета расходов в связи с управлением SOFAZ в 2020 году".
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