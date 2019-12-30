Отношения между Россией и Арменией переживают не лучшие времена: бездарная политика армянского премьера Никола Пашиняна, направленная на усиление антироссийских настроений в обществе, этому только способствует. Неудивительно, что в российских СМИ и в заявлениях экспертов все чаще слышатся четкие сигналы: Москва усиливает давление на Ереван.

С самого дня апрельского переворота 2018 года в Ереване, Россия не перестает выражать своего неприятия происходящим в Армении и ее новым руководством. В свою очередь "революционный" премьер-министр Никол Пашинян с первого дня прихода к власти усердно старается стать милым для Москвы. Но получается это у него неуклюже, потому что стратегический союзник прекрасно помнит антироссийские призывы Пашиняна в бытность оппозиционным депутатом и сомневается, что что-то изменилось.

Российская сторона уже не раз за полтора года новой власти в Армении высказывала свое отношение к ней. Устами политиков, политологов, журналистов, толстыми намеками на тонкие обстоятельства, а именно - неоднократными поздравлениями Владимира Путина в адрес Роберта Кочаряна. А недавно правящие круги Армении были неприятно удивлены поздравлением в адрес опального экс-главы СНБ Артура Ванецяна от президента Чечни Рамзана Кадырова.

Обращают на себя внимание и постоянные вбросы на различных политических ток-шоу по российскому ТВ. Как раз на днях российский политолог армянского происхождения, лидер общественно-политического движения "Суть времени" Сергей Кургинян на одноименном канале Youtube нелицеприятно высказался в адрес армянских властей. Хорошо известно, что Кургинян и прочие российские эксперты армянского происхождения являются выразителями позиции официальной Москвы и используются агитпропом в соответствующих целях. Проще говоря, если Кургинян критикует Пашиняна, значит, таково отношение Москвы к главе Армении.

В последнем своем выступлении Кургинян не просто критиковал Пашиняна: он буквально оскорблял его, называя "ничтожным" и "отвратительным" и призывая армянский народ свергнуть его, так как тот, дескать, собирается "отдать" Азербайджану оккупированный Карабах.

Вряд ли у господина Кургиняна имеются конкретные сведения о намерении Никола Пашиняна разрешить карабахский конфликт и тем самым спасти Армению. Вряд ли даже у самого Никола имеются подобные намерения. Дело тут в другом. А именно в том, что против Пашиняна задействовано самое серьезное пропагандистское оружие - Карабах. О чем это говорит? О том, что Пашинян Москве окончательно надоел.

На это в течение года указывали многие признаки. Особенно явно неприятие главы Армении российской стороной проявлялось в отношении к нему президента Владимира Путина.

Начнем с саммита ЕАЭС в Казахстане, на котором глава России игнорировал Никола, как бы тот ни улыбался. Армянские СМИ трезвонили о готовящейся встрече с Путиным на полях саммита, Пашинян даже новый галстук надел, а встреча не состоялась.

Еще более неприятная для Никола ситуация сложилась во время саммита ЕАЭС в Ереване. Саммит стал наглядной демонстрацией полной несостоятельности и самого армянского премьера. Все, чем запомнился саммит, это селфи в автобусе с главами государств.

Но этот снимок как раз стал доказательством отношения Москвы к армянскому премьеру - достаточно взглянуть на выражение лица Владимира Путина. В Ереване встреча с главой России все же состоялась, но в последний момент, в аэропорту, перед посадкой в самолет.

Неприятные моменты Николу Пашиняну пришлось пережить и на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде. Сеть облетело видео, на котором в момент выступления премьера Армении Путин откровенно скучает, и даже зевает.

А на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге Пашинян, помня предыдущие провалы, так волновался, что забыл объявить выступление Путина. Нужно было видеть выражение лица президента России...

Вспоминая все эти вехи "находящихся на подъеме", как говорит постоянно Никол Пашинян, армяно-российских отношений, становится еще менее удивительным резкий и грубый тон пропагандиста Кургиняна, устами которого Россия передала главе Армении свою антипатию.

Зульфугар Ибрагимов