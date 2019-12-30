https://news.day.az/politics/1190295.html Сегодня в дневные часы будет транслироваться интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Россия-24" - ФОТО - ВИДЕО
Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому телеканалу "Россия-24", как ожидается, будет транслироваться сегодня в дневные часы.
Сегодня в дневные часы будет транслироваться интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Россия-24" - ФОТО - ВИДЕО
Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому телеканалу "Россия-24", как ожидается, будет транслироваться сегодня в дневные часы.
Как передает Day.Az, прямую трансляцию интервью также проведет Азербайджанское телевидение (АзТВ).
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