Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому телеканалу "Россия-24", как ожидается, будет транслироваться сегодня в дневные часы. 

Как передает Day.Az, прямую трансляцию интервью также проведет Азербайджанское телевидение (АзТВ).