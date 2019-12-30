https://news.day.az/politics/1190365.html 2020-й год в Азербайджане объявлен "Годом волонтеров" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
2020-й год в Азербайджане объявлен "Годом волонтеров" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
2020-й год в Азербайджане объявлен "Годом волонтеров".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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