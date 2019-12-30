Day.Az представляет интервью с экспертом международного дискуссионного клуба "Валдай", политологом Фархадом Ибрагимовым.

Уходящий 2019 год для Азербайджана можно охарактеризовать как год начала больших перемен, способствующих в долгосрочной перспективе стремительному развитию страны в позитивном ключе.

К важным внешнеполитическим событиям я бы отнес выступление Президента Ильхама Алиева на итоговом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", на котором глава государства, выступая перед ведущими российскими экспертами и признанными аналитиками из десятков стран мира, донес позицию Азербайджана по целому ряду ключевых вопросов, в том числе тех, которые касаются региона Южного Кавказа и Ближнего Востока в целом.

Президент Ильхам Алиев затронул наиболее острую и болезненную тему - нагорно-карабахский конфликт. Международные эксперты смогли лучше узнать актуальную проблему от самого Президента Ильхама Алиева, поскольку информация по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту иногда представлена настолько искаженно, что даже некоторым авторитетным экспертам сложно разобраться в сути проблемы.

Говоря о важнейших событиях года, нужно отметить и то, что Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения на протяжении трех лет, что свидетельствует о росте авторитета страны на мировом уровне. Мероприятия подобного уровня помогли членам Организации лучше узнать Баку и Азербайджан в целом, узнать, какова позиция страны во внешней политике по ряду вопросов, какие у Азербайджана приоритеты и взгляды по ключевым проблемам в регионе.

Нельзя обойти стороной и открытие газопровода TANAP, который является основным сегментом Южного газового коридора, нацеленного на поставки европейским потребителям газа, добываемого с газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2" в азербайджанском секторе Каспия.

Однозначно, и в этом году мы можем отметить серьезное продвижение в укреплении российско-азербайджанских отношений. Об этом свидетельствуют встреча двух Президентов в Сочи на полях вышеупомянутого мною клуба "Валдай", а также визит в Москву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и ее встречи с Президентом Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Товарооборот между Азербайджаном и РФ продолжает расти, в уходящем 2019 году он может превысить показатели предыдущего года и составить 3 млрд долларов, увеличившись на 500 млн, о чем подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Баку, что кстати также имеет значение для укрепления российско-азербайджанских взаимоотношений.

Также важно отметить приглашение Президента Ильхама Алиева на саммит ЕАЭС, прошедший в Петербурге. Это, на мой взгляд, говорит о заинтересованности России в Азербайджане как таковом, независимо от статуса участия - будь то полноценное членство или в качестве наблюдателя. Участие Баку в Евразийском экономическом союзе, если представить это возможным, придаст еще больше веса организации и сможет гораздо комфортнее присоединить к себе тот же Иран, который, к слову, особенно заинтересован в плотных контактах Азербайджана с ЕАЭС.

Стратегические интересы Москвы и Баку заключаются в нескольких пунктах. Прежде всего, в укреплении экономических взаимоотношений, которые являются основой для партнерства и союзов как таковых. Это и участие крупных игроков российского бизнеса в Азербайджане и азербайджанского бизнеса в России, и наращивание товарооборота, и участие в общих геоэкономических проектах, где интересы и взгляды в целом будут совпадать. Сегодня Азербайджан является наиболее значимой страной на Южном Кавказе для России. Да, несмотря на стратегическое союзничество РФ с Арменией и наличие ее военной базы там и т.д., сегодня Баку выстроил такую внешнюю политику, которая способствует развитию доверительных взаимоотношений, и Россия это безусловно ценит и не оставляет незамеченным.

Говоря о геополитических альянсах с Турцией и Ираном, необходимо отметить, что инициатива в создании подобных форматов исходила как раз от Баку. Потому что Баку строит многовекторную политику, которая делает привлекательным Азербайджан для многих партнеров. В этом заинтересованы все ведущие и значимые сопредельные акторы региона. На фоне вызовов и проблем, связанных с хаотичном ростом терроризма на Ближнем востоке, подобные форматы способствуют постоянным контактам, преодолевая барьерам тех или иных бюрократических аппаратов.

Такие альянсы также помогают достигать консенсуса по сложно преодолимым вопросам, вырабатывают создание проектов, имеющих под собой геоэкономическое и геополитическое значения.

Еще в 2016 году между Россией, Азербайджаном и Ираном были достигнуты соглашения по реализации проекта "Север-Юг", а в 2017 году было заключено соглашение о совместной разработке проекта соединения своих энергосистем. Договор подразумевает совместную разработку технико-экономического обоснования проекта создания энергоканала "Север-Юг" между системами РФ, Азербайджана и Ирана.

Напомню, участниками соглашения стали "Системный оператор" и "Россети". Со стороны Азербайджана и Ирана в нем участвуют "Азерэнержи" и иранская управляющая компания "Tavanir". Подобные договора способствуют реализациям общих проектов самых разных масштабов на долгие годы, а значит и развитию межгосударственных отношений.

На мой взгляд, мы можем стать свидетелями создания и геополитического четырехугольника "Россия-Азербайджан-Турция-Иран", поскольку особенно в последнее время мы наблюдаем участившиеся контакты, невиданные до недавних пор, причем вопросы обсуждаются по самым разным, но ключевым сферам. Здесь Азербайджан занимает особое место, поскольку находится в геополитическом ядре, имея удобное географическое местоположение.

Что касается нагорно-карабахского урегулирования, то без реальных усилий, или хотя бы стремлений Армении к решению конфликта, 2019 год не оставляет надежду на то, что мы станем свидетелями реального урегулирования. К сожалению, премьер Пашинян продолжает вести достаточно непоследовательную политику, которую, к слову, слабо понимает и часть истеблишмента в самой Армении. Первоначально армянский премьер заявлял о желании решить вопрос мирным путем, затем сделал несколько провокационных заявлений, в которых он подчеркивает, что Карабах и вовсе "является частью Армении", затем он говорит, что его не так поняли.

Такая риторика в очередной раз доказывает, что на деле Ереван сегодня не в силах представить реальный план по решению конфликта, но при этом считает, что достижение мира зависит лишь от того, примет ли условия Азербайджан, а Армения при этом никаких обязательств брать на себя не намерена. Поэтому следующий год в этом вопросе может пройти так же, как и этот. Хотя мир сегодня настолько непредсказуем, так что не будем все же хоронить надежду на то, что 2020 год может стать и прорывным в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. Главное - это то, чтобы не возник "казус белли", а также не пропало желание Баку на решение вопроса мирным путем, при том, что все понимают, что чаша терпения в один прекрасный момент может просто переполниться и этому будет вполне логичное объяснение.