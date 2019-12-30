"В этом году продолжилась успешная реализация внешнеполитического курса нашей страны под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Дальнейшее развитие получили активное участие нашей страны, как в двусторонних, так и в многосторонних платформах, расширение отношений сотрудничества и партнёрства с зарубежными странами и организациями, доведение до мировой общественности правды об Азербайджане, в особенности, об армяно-азербайджанском конфликте, организация у нас международных мероприятий высокого уровня, а также наше участие в важных международных инициативах и вклад в их реализацию".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью представителям группы СМИ, оценивая внешнеполитическую деятельность Азербайджана в течение текущего года.

Э.Мамедъяров отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжал оставаться в повестке дня всех международных платформ с нашим участием, где были приняты заявления, резолюции, рекомендации и прочие документы, служащие дальнейшему укреплению правовой базы урегулирования конфликта.

"В уходящем году были подписаны Совместные коммюнике об установлении дипломатических отношений с Объединённой Республикой Танзанией, Барбадосом и Республикой Намибия, тем самым число стран, с которыми Азербайджанская Республика установила дипломатические отношения, увеличилось до 185. В этом году в нашей стране начали действовать посольства Черногории и Словацкой Республики. Как отметил Президент Ильхам Алиев в своём интервью, данном по итогам 2019 года представителям азербайджанских СМИ, в течение года главы государств и правительств более 40 стран совершили визиты в Азербайджан как с целью участия в проведённых у нас различных международных мероприятиях, так и на двусторонней основе. В том же порядке министры иностранных дел 61 зарубежного государства посетили нашу страну, а я в качестве министра иностранных дел Азербайджанской Республики нанёс официальные и деловые визиты в 27 стран. Учитывая, что каждый визит является вкладом в развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества, мы можем сделать вывод о том, насколько значительным является 2019 год с точки зрения расширения рамок международной активности нашей страны", - подчеркнул он.