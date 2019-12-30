"С удовлетворением должен отметить, что отношения между Азербайджаном и Россией из года в год демонстрируют стабильность и динамизм. В нынешнем году, который близится к своему завершению, данная позитивная динамика также получила своё развитие".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам по итогам 2019 года сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что определяющую роль продолжают играть плотные контакты и доверительный диалог на уровне высшего политического руководства: "Это создаёт благоприятные рамки для дальнейшего развития стратегического партнёрства, охватывающего весь спектр наших отношений от политического взаимодействия до торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Как известно, развитие наших связей носит целенаправленный и программный характер. Реализуются меры, предусмотренные т.н. "дорожными картами" по конкретным направлениям, шесть из которых были подписаны в ходе прошлогоднего официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию, а две - по итогам состоявшегося в декабре с.г. в Баку восемнадцатого заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Предварительные оценки позволяют говорить, что товарооборот между нашими странами в 2019 г. выйдет на уровень порядка 3 миллиардов долларов США.

Позитивным трендом 2019 г. было продолжение роста туристического потока из России, который приблизился к отметке одного миллиона человек. Это весьма впечатляющий показатель, и он нас радует, так как является наглядным подтверждением интенсивности человеческих контактов. Ну и, конечно, это говорит о том, что россияне чувствуют себя комфортно в Азербайджане, где встречают тёплый приём и пользуются преимуществами отсутствия языкового барьера.

Мы ожидаем, что все эти положительные тенденции получат своё продолжение и в наступающем году. Надеюсь, что свой вклад в этот процесс сможет внести и продолжение практики обмена взаимными визитами на уровне глав внешнеполитических ведомств, которую я считаю весьма полезной.

Конечно, мы возлагаем особые надежды на интенсификацию переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одним из коих является Российская Федерация. Полагаем, что интересы мира и стабильности в регионе диктуют необходимость скорейшего выхода на осязаемые политические результаты. Верим, что Россия способна сыграть одну из ключевых ролей в деле начала распутывания конфликтного узла.

Так что, в целом, мы смотрим в будущее с оптимизмом и со своей стороны преисполнены решимостью действовать в направлении реализации стратегических целей нашего развития".