Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении заместителя председателя Административной и Коммерческой коллегий Верховного суда Нахчыванской АР и председателей ряда судов первой инстанции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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