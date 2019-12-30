https://news.day.az/politics/1190433.html Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей в суды Нахчыванской АР
Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей в суды Нахчыванской АР
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении заместителя председателя Административной и Коммерческой коллегий Верховного суда Нахчыванской АР и председателей ряда судов первой инстанции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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