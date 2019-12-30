Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о некоторых вопросах по изменению должностей судей и председателей ряда судов первой инстанции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

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