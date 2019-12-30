https://news.day.az/politics/1190437.html Изменены должности судей и председателей судов первой инстанции Азербайджана
Изменены должности судей и председателей судов первой инстанции Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о некоторых вопросах по изменению должностей судей и председателей ряда судов первой инстанции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
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