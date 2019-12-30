При министерстве труда и социальной защиты Азербайджана создан ряд публичных юридических лиц
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в сфере социальной защиты.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с указом, при министерстве труда и социальной защиты Азербайджана (далее - министерство) создаются нижеследующие публичные юридические лица:
1.1. На базе Государственной службы занятости при министерстве - Государственное агентство занятости;
1.2. На базе Государственного фонда социальной защиты при министерстве - Государственный фонд социальной защиты;
1.3. На базе Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации;
1.4. Агентство социальных услуг.
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