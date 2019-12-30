Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24".

В интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с двусторонними азербайджано-российскими отношениями и другими темами.

Комментируя данный факт в беседе с Trend, заместитель директора российского Института политических исследований, российский эксперт Дарья Гревцова заявила о том, что глава Азербайджанского государства, подводя итоги текущего года в азербайджано-российских отношениях, расставил очень важные акценты двустороннего сотрудничества, которое на сегодняшний день достигло высокого уровня во всех сферах взаимодействия, передает Day.Az.

По мнению российского эксперта, нынешние отношения между Азербайджаном и Россией можно охарактеризовать как прочное стратегическое партнерство и добрососедское сотрудничество, обладающее позитивным вектором развития.

"Важным итогом развития азербайджано-российских отношений является бурный рост экономических отношений между Азербайджаном и Россией. В то время, когда торговля России со странами ЕАЭС, даже такими ближайшими союзниками, как Казахстан и Беларусь остается примерно на одном и том же уровне, торговля России с Азербайджаном переживает бурный рост.

Если 2018 году рост торговли составил 18%, то в 2019 году этот показатель достиг 25-26%, что важно для развития экономики наших стран. Стоит отметить также азербайджано-российское сотрудничество в области сельского хозяйства, поскольку аграрное сотрудничество - это важнейший фактор взаимодействия, обеспечивающий, доступ азербайджанской сельскохозяйственной продукции на емкий российский рынок.

В 2019 году были достигнуты также положительные результаты в энергетической области, где можно отметить совместные нефтегазовые проекты на шельфе Каспийского моря, с участием российских компаний, в добыче Азербайджаном на своем участке шельфа нефти. Сотрудничество в военно-технической сфере также успешно осуществлялось в текущем году и заметно усилилось, особенно в последние годы. Причем я имею в виду не только покупку российских вооружений Азербайджаном, но и дальнейшее обслуживание, которое позволило еще более укрепить оборонный потенциал Азербайджана", - продолжила Гревцова.

Российский эксперт отметила, что основу двусторонних отношений составляют дружеские и партнерские отношения Президентов Азербайджана и России.

"Азербайджано-российские отношения всегда носили дружественный и добрососедский характер, и этот факт в значительной степени был связан со взвешенностью азербайджанской внешней политики и добрыми отношениями лидеров двух стран. Этот год был позитивным для Азербайджана не только в сотрудничестве с Россией, но и в плане укрепления имиджа страны.

В 2019 году Азербайджан еще больше укрепил свой авторитет на международной арене.

Это выразилось в большом количестве международных форумов - форум Движения неприсоединения, саммит стран ОПЕК+ в Баку, всемирный форум по межкультурному диалогу, Бакинский саммит мировых религиозных лидеров и другие. Благодаря данным мероприятиям большое количество иностранцев впервые познакомилось с Баку, а также услышало правду о Нагорном Карабахе. Позиция Азербайджана получает все больше понимания у других представителей международного сообщества. Как часть этой позиции можно рассматривать почитание памяти жертв Ходжалы, которое впервые в таком масштабе выразила совместная большая российская делегация, состоящая из депутатов Государственной Думы (представителей каждой фракции в Госдуме), членов Совета Федерации, членов Общественной Палаты и видных российских общественных деятелей и экспертов. Все они участвовали в огромной и грандиозной демонстрации, возложении венков к памятнику жертвам резни в Ходжалы 26 февраля 2019 года", - отметила она.

По словам российского политолога, повышение авторитета Азербайджана на международной арене ведет и к тому, что все больше и больше представителей международного сообщества поддерживают позицию Азербайджана по ключевым вопросам.

"В Азербайджане проходят и многие другие международные культурные и спортивные события - музыкальный фестиваль "Жара", Габалинский международный музыкальный фестиваль, чемпионат мира по художественной гимнастике , финальный матч Лиги Европы УЕФА и многие другие. Все это говорит о том, что Азербайджан является международно признанной площадкой для проведения крупнейших мероприятий из-за прекрасной организации, политической стабильности, экономического благосостояния и интереса к самому региону", - заявила российский эксперт.

Гревцова назвала важным призыв Азербайджана, который был услышан в 2019 году, о недопустимости героизации военного преступника Нжде.

"Азербайджан был первой страной, которая поднялу эту тему, а Россия поддержала его. В результате в России начался сбор подписей под петицией с требованием не допускать героизацию нацистских коллаборационистов, таких как Нжде, Бандера и других. Петиция собрала более 200 тысяч подписей, в результате чего началась бурная общественная дискуссия внутри России, и ее итогом стало то, что мемориальная доска Нжде в Армавире была снята. Многие представители армянской общины, такие как, например, Модест Колеров и Геворг Мирзоян, выступили с идеей, что не должна Армения позориться, героизируя такого явного пособника Адольфа Гитлера как Гарегин Нжде. Сейчас эта дискуссия будет перенесена внутрь армянского общества и, конечно, международное сообщество должно добиваться, чтобы все памятники Гарегину Нжде были снесены в Армении, и чтобы перестали учить молодежь Армении на примере этого пособника Адольфа Гитлера, который формировал и засылал в тыл Красной армии диверсантов и террористов", - подчеркнула Гревцова.

Политолог особо отметила огромное значение состоявшегося в ноябре 2019 года первого официального визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву, а также особые отношения глав государств двух стран.

"Уровень встреч, которые она провела был чрезвычайно высок. Не всякий международный политик удостаивается чести пообщаться в ходе визита с ключевыми политическими фигурами российского государства - Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Валентиной Матвиенко и другими. Это говорит о большом авторитете Мехрибан Алиевой и дружественных отношениях между лидерами двух стран.

Отношения между Президентами Азербайджана и России постоянно улучшаются, в этом году между ними было проведено несколько встреч. Впервые Президент Азербайджана выступил на такой престижной площадке, как международный дискуссионный форум "Валдай", где изложил позицию Азербайджана по ключевым вопросам международной политики. Считаю, что в силу дальновидной и продуманной политики Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина азербайджано-российские отношения будут и дальше активно развиваться. У наших стран есть общность интересов, и этот фактор является большим подспорьем для выстраивания четкого и сбалансированного диалога Баку и Москвы. Полагаю, что 2020 год для Азербайджана станет еще более успешным и все планы, начатые в 2019 году, реализуются в новом году, а азербайджано-российские отношения будут развиваться и укрепляться на благо народов Азербайджана и России", - резюмировала российский эксперт.