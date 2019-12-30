По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, доставлены новогодние подарки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, любимый сказочный персонаж Азербайджана Джыртдан под звуки веселой музыки раздал праздничные гостинцы маленьким жителям Хызынского, Губинского, Сиязаньского, Шабранского, Евлахского, Астаринского, Лерикского, Агджабединского, Шекинского, Гахского, Лянкяранского, Масаллинского, Загатальского, Балакенского, Уджарского, Зардабского районов.

В то же время веселые аниматоры порадовали детей своими забавными играми.

Отметим, что эта инициатива Лейлы Алиевой даровала детям даже самых отдаленных районов Азербайджана счастье и праздничную атмосферу в канун Нового года.